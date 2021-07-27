Посол в Вашингтоне заявил о потенциале развития прямых связей между регионами США и России

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва в условиях «отягощенного» межправительственного диалога с США считает необходимым налаживать региональные связи между странами.

«Тяжело переоценить тот значительный стабилизирующий потенциал, который кроется в прямых межрегиональных связях. В условиях, когда межправительственный диалог отягощен, отдельные американские штаты и субъекты РФ могут с большей легкостью находить точки соприкосновения. Опираться на приоритеты внутреннего развития, которые схожи для тихоокеанского измерения», – сказал Антонов на открытии 26-го ежегодного заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП), информирует РИА «Новости».

Антонов также указал на востребованность в текущих условиях обмена опытом между Россией и США в вопросе борьбы с коронавирусом.

«Победить пандемию можно только сообща», – сообщил он.

Ранее Антонов заявил, что зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес РФ в «злонамеренной» деятельности не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику.