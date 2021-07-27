В Симферополе экстренно приземлился пассажирский Boeing

В аэропорту Симферополя экстренно приземлился Boeing со 165 пассажирами, сообщили в экстренных службах.

Пострадавших нет, информирует РИА «Новости».

Ранее в экстренных службах сообщили, что самолет готовится к посадке. Уточнялось, что у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей. Борт выполняет рейс из Якутии в Крым.

Ранее самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины.