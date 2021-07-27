 

В Симферополе экстренно приземлился пассажирский Boeing

27.07.2021, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В аэропорту Симферополя экстренно приземлился Boeing со 165 пассажирами, сообщили в экстренных службах.

Пострадавших нет, информирует РИА «Новости».

Ранее в экстренных службах сообщили, что самолет готовится к посадке. Уточнялось, что у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей. Борт выполняет рейс из Якутии в Крым.

Ранее самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Во Франции мужчина с оружием захватил заложников

28.10 / Счетная палата предсказала сильнейший спад мировой экономики

17.05 / Лукашенко подписал закон, разрешающий менять внешность белорусским силовикам и членам избиркомов

22.07 / NYT – «есть вероятность полного захвата власти талибами» — в Пентагоне высказались о ситуации в Афганистане

18.05 / “Привет Петр Алексеевич!” и папка “гусь”. Что обнаружили журналисты в данных видео Чауса

10.12 / ВОЗ назвала главные причины смертности в мире за последние 20 лет

03.03 / Посол Украины посетил МИД Словакии из-за высказываний премьера Матовича

03.01 / Собаки насмерть загрызли ребенка в Подмосковье

03.08 / В Совфеде удивились претензиям Польши к Газпрому из-за «Северного потока – 2»

06.04 / США заявили о готовности общаться с Россией по Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика