В ДНР рассказали, что позволит прекратить войну в Донбассе

Удовлетворение жалобы РФ против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) позволит прекратить конфликт в Донбассе, сообщил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина.

«В случае удовлетворения иска, во-первых, прекращается война, вооруженный конфликт. Это тот фундамент, база, после которой мы можем говорить о восстановлении иных нарушенных прав. В случае вынесения законного решения мы можем говорить об окончании конфликта», – цитирует РИА «Новости» Шишкину.

В четверг РФ подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.

Глава украинского минюста Денис Малюська заявил, что рассмотрение межгосударственной жалобы РФ к Украине в Европейском суде по правам человека продлится годы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что ему следует уважать ЕСПЧ, а не заниматься предвосхищением решений суда.