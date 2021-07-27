“Булочка с корицей”, “Как можно быть такой идеальной!?”. Звезда “Великолепного века” Узерли показала лицо без макияжа
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Актриса запечатлена с распущенными волосами и без видимого макияжа.
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“Как можно быть такой идеальной!?” – прокомментировала подписчица meryem_uzerli_queen.
“Моя булочка с корицей”, – написала eryem_uzerli_queen.
Контекст:
Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать Урсула – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака ее матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).
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