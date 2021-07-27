 

“Булочка с корицей”, “Как можно быть такой идеальной!?”. Звезда “Великолепного века” Узерли показала лицо без макияжа

27.07.2021, 13:10, Новости дня
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Актриса запечатлена с распущенными волосами и без видимого макияжа.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Как можно быть такой идеальной!?” – прокомментировала подписчица meryem_uzerli_queen.

“Моя булочка с корицей”, – написала eryem_uzerli_queen.

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать Урсула – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака ее матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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