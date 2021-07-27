 

Яхта Valerie не имеет отношения к Ахметову – пресс-служба

27.07.2021, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Это неправда. Эта яхта не имеет ничего общего с Ринатом Ахметовым и/или контролируемыми им компаниями”, – сказала Терехова.

Контекст:

О том, что свой 52-й день рождения Лопес отметил с Аффлеком якобы на яхте Ахметова, вечером 25 июля, на следующий день после дня рождения актрисы, сообщила британская Daily Mail.

По данным издания, 85-метровая яхта Valerie стоимостью $130 млн была арендована для приема гостей у побережья Сен-Тропе на Французской Ривьере. Стоимость аренды не уточняется.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / В подмосковных Люберцах загорелся ресторан

27.11 / “Сколько лет Андрею – столько я и бухаю”. Потап рассказал о своем опыте партнерских родов

05.11 / Коронавирус не вызывает пневмонию – врач-инфекционист

06.07 / В США считают жертв COVID-19 и стрельбы на улицах

14.11 / В Москве из-за пожара погиб один человек

27.01 / Траты россиян на хлеб и гречку выросли в январе

28.02 / “Украина воюет с Россией”. Глава МИД Литвы выступил против использования российской вакцины от коронавируса

10.02 / Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства

29.12 / Видео: Когда распадется Украина

02.06 / США начали расследовать возможную утечку данных о ядерном оружии в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика