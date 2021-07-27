Яхта Valerie не имеет отношения к Ахметову – пресс-служба

“Это неправда. Эта яхта не имеет ничего общего с Ринатом Ахметовым и/или контролируемыми им компаниями”, – сказала Терехова.

Контекст:

О том, что свой 52-й день рождения Лопес отметил с Аффлеком якобы на яхте Ахметова, вечером 25 июля, на следующий день после дня рождения актрисы, сообщила британская Daily Mail.

По данным издания, 85-метровая яхта Valerie стоимостью $130 млн была арендована для приема гостей у побережья Сен-Тропе на Французской Ривьере. Стоимость аренды не уточняется.

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