В Украине подтвердили два случая столбняка: женщина, которая не прививалась 35 лет, умерла, семилетняя девочка – в медикаментозном сне

Об этом Центр общественного здоровья проинформировал 27 июля.

Речь идет о девочке, которую перевели в “Охматдет” во Львове из травматологического отделения в середине июля. Она до сих пор в медикаментозном сне, рассказала сайту Zaxid.net заведующая реанимационным отделением больницы Вера Приймакова 27 июля.

“Состояние тяжелое, без динамики. Ребенок находится в медикаментозном сне. Это самый тяжелый случай столбняка, который у нас был за все время работы”, – пояснила она.

По данным ЦОЗ, ребенок был вакцинирован с нарушением календаря – девочка получила только одну прививку в 1 год. Ей ввели противостолбнячный иммуноглобулин. Сейчас ищут доноров крови для этой пациентки.

https://www.facebook.com/OHMATDYTLVIV/posts/3950300471766287

Жительница Запорожья инфицировалась, вероятно, когда работала на дачном участке, считают медики. На пятке у нее обнаружили трофическую язву. Согласно сообщению ЦОЗ, она обратилась к семейному врачу с жалобами на боль в горле, дискомфорт и затруднения при глотании пищи на пятые сутки после того, как травмировалась.

“В тот же день после ряда обследований женщину госпитализировали в отделение реанимации. Состояние заболевшей было тяжелым, женщина жаловалась на спазм жевательной мускулатуры, нарушение глотания, тянущие боли затылочной мускулатуры. Вечером врачи зафиксировали нарастание дыхательной недостаточности, женщину перевели на ИВЛ. За все время пребывания в стационаре заболела была в крайне тяжелом состоянии. Два дня спустя женщина умерла”, – говорится в релизе.

По данным семейного врача и согласно записи в медицинской документации, умершая последние две прививки от столбняка получила в 1996 году.

Контекст:

Столбняк – это инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium Tetani. Инфицироваться возможно из-за попадания грязи в рану, в результате укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. От человека к человеку заболевание не передается.

Без своевременной медицинской помощи болезнь может привести к смерти, подчеркнули в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Согласно национальному календарю прививок, для профилактики столбняка детей вакцинируют в два, четыре, шесть и 18 месяцев (четыре прививки). В шесть и 16 лет, а затем каждые 10 лет необходима ревакцинация.

В 2020 году в Украине, по данным ЦОЗ, было зафиксировано 12 случаев заболевания столбняком. Из них пять – среди детей 10–14 лет. В 2021 году – два случая.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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