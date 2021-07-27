 

МЧС предупредило об угрозе ЧС в десяти регионах

27.07.2021, 12:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сильные ливни с градом и шквалистый ветер порывами до 27 метров в секунду могут нарушить жизнеобеспечение населения на территории Дальневосточного, Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, предупредило МЧС.

В ведомстве отметили, что в десяти регионах возможны проблемы в работе объектов энергетики, связи, ЖКХ, а также транспорта, передает РИА «Новости».

В Туве, Хакасии, Амурской и Кемеровской областях ожидаются сильные дожди, а местами грозы и шквалы ветра со скоростью до 25-27 метров в секунду.

В Ставропольском крае, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне эксперты спрогнозировали ливни с грозами и градом, а также сильный ветер.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство не всегда получает полную и своевременную информацию о чрезвычайной ситуации, а недооценка или переоценка угрозы влечет значительные издержки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 19,63 млн человек

28.02 / Twitter Хинштейна взломали и написали обидный твит

09.02 / ВМФ анонсировал получение первых серийных подлодок проекта 677 «Лада»

08.05 / Солонин: Если пять лет назад в РФ было “победобесие”, то сейчас это уже какой-то “площадной балаган”

22.02 / “Государство будет вкладывать миллиарды”. Зеленский рассказал, сколько культурных объектов в Украине отреставрируют за три года

19.03 / Названы сроки начала оформления электронных паспортов в России

18.07 / Байден заявил, что Россия и Китай пытаются вмешаться в выборы президента США

08.07 / Le Monde – дело о госизмене журналиста Сафронова может так и остаться тайным

04.09 / Репрессии против белорусских журналистов продолжаются 

28.12 / В РФ изобретен георадар для анализа почвы на большой глубине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика