МЧС предупредило об угрозе ЧС в десяти регионах

Сильные ливни с градом и шквалистый ветер порывами до 27 метров в секунду могут нарушить жизнеобеспечение населения на территории Дальневосточного, Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, предупредило МЧС.

В ведомстве отметили, что в десяти регионах возможны проблемы в работе объектов энергетики, связи, ЖКХ, а также транспорта, передает РИА «Новости».

В Туве, Хакасии, Амурской и Кемеровской областях ожидаются сильные дожди, а местами грозы и шквалы ветра со скоростью до 25-27 метров в секунду.

В Ставропольском крае, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне эксперты спрогнозировали ливни с грозами и градом, а также сильный ветер.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство не всегда получает полную и своевременную информацию о чрезвычайной ситуации, а недооценка или переоценка угрозы влечет значительные издержки.