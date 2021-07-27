 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

27.07.2021, 7:16, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9,25 копейки, курс евро вырос на 14,5 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9,25 копейки и составил 73,7425 рубля. Курс евро вырос на 14,5 копейки и составил 87,1025 рубля.

Напомним, в понедельник рубль на открытии торгов также подешевел к доллару и евро.



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