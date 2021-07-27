 

Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ в стрельбе из пистолета

27.07.2021, 7:16, Новости дня
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Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд.

Российские спортсмены в финале проиграли китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16, бронзовые награды достались представителям Украины Алене Костевич и Олегу Омельчуку, передает ТАСС.

Бацарашкиной 24 года, она завоевала вторую награду на Олимпиаде в Токио, в воскресенье российская спортсменка выиграла золотую медаль в личном первенстве. Также в ее активе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали чемпионата мира.

Черноусов впервые стал призером Олимпийских игр. На счету 25-летнего спортсмена одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионата мира, семь золотых, две серебряные и две бронзовые награды первенств Европы.

Бацарашкина и Черноусов принесли сборной РФ седьмую серебряную награду на Олимпийских играх в Токио. Российская команда идет четвертой в медальном зачете, имея в активе также пять золотых и три бронзовые награды. Лидирует сборная США (8-3-8), вторыми идут спортсмены из Японии (8-2-3), третьими – представители Китая (7-5-7).

Ранее во вторник житель России Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал житель России Климент Колесников.

Накануне РФ поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио. Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная РФ по спортивной гимнастике.



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