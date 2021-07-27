В жилом массиве Харькова из-под земли вырвался столб огня

На кадрах с места событий видно, как из-под земли вырывается столп огня и клубы дыма.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание силового кабеля, сообщает местное издание Status Quo.

На место инцидент прибыла аварийная служба.

Как уточнили журналистам в пресс-службе “Харьковоблэнерго”, эта кабельная линия не принадлежит предприятию и не находится на его балансе.

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