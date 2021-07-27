 

Самолет министра обороны Турции экстренно сел в аэропорту города Адана

27.07.2021, 6:22, Новости дня
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Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту города Адана после столкновения с птицей, сообщило Anadolu.

Министр обороны Турции Хулуси Акар находился в провинции Килис на сирийской границе, где проводил инспекцию подразделений вооруженных сил. С ним также летели губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль и высшие военачальники, передает РИА «Новости».

Самолет вылетел из Газиантепа и после столкновения с птицей совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Адана. Во время инцидента никто не пострадал.

Напомним также, 10 апреля 2010 года самолет президента Польши Леха Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.



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