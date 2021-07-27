В РФ создан дефицит новых автомашин

По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, в РФ ощущается явный дефицит новых машин. Купить автомобиль у дилеров не так-то просто, как может показаться на первый взгляд, уточняет он.

Оказывается, многие покупатели просто не могут дождаться той модели, которую хотели бы приобрести в автосалоне. В результате они с разочарованием уходят на вторичный рынок, поясняет Удалов.

Ситуацию усугубляет начавшееся подорожание новых машин, в результате которого спрос стал расти еще быстрее. Многие россияне пытаются приобрести машину, пока она не подорожала и берут то, что дают. А это уже признак ажиотажа на рынке, от которого не приходится ждать ничего хорошего. Увы, но перспективы не радужные, говорят эксперты.