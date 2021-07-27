В РФ сертифицирован обновленный седан Kia Cerato

Обновленная версия седана Kia Cerato получила сертификат на территории РФ. Таким образом, машину можно легально продавать в автосалонах России.

О получении сертификата стало известно из компетентных источников еще до того, как информация об этом появилась на официальном сайте Росстандарта.

Эксперты отмечают, что речь идет о первой модели данного производителя с обновленным логотипом. Презентация этой машины прошла только в начале текущего года. Автомобиль вышел с обновленным дизайном. В частности, изменилась форма решетки радиатора. Дизайнеры установили фары несколько иной формы. То же касается габаритных плафонов и поворотников. Улучшены также динамические качества автомобиля.