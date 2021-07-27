 

В РФ сертифицирован обновленный седан Kia Cerato

27.07.2021, 5:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обновленная версия седана Kia Cerato получила сертификат на территории РФ. Таким образом, машину можно легально продавать в автосалонах России.

О получении сертификата стало известно из компетентных источников еще до того, как информация об этом появилась на официальном сайте Росстандарта.

Эксперты отмечают, что речь идет о первой модели данного производителя с обновленным логотипом. Презентация этой машины прошла только в начале текущего года. Автомобиль вышел с обновленным дизайном. В частности, изменилась форма решетки радиатора. Дизайнеры установили фары несколько иной формы.  То же касается габаритных плафонов и поворотников. Улучшены также динамические качества автомобиля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.05 / Минская группа ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан к немедленной деэскалации

19.08 / Канцлер Австрии уверен, что в Беларуси должны пройти новые выборы

16.07 / Эксперт: Истребитель шестого поколения может быть уже полностью беспилотным

07.10 / Вспышка COVID-19 в Белом доме усилила внимание к дебатам Пенса и Харрис

24.07 / Аналитики ВТБ рассказали об основных трендах развития ИТ-отрасли

14.02 / Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия

31.07 / Правительство Кипра: Путин обещал помочь урегулировать спор о добыче энергоресурсов

30.06 / Германия вывела войска из Афганистана

16.05 / Израиль поразил склады оружия ХАМАС в Газе

14.10 / Теперь в Киеве ежемесячное пособие семьям погибших и находящихся в плену участников АТО составит 4914 грн – Кличко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика