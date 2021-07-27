Toyota пытается задержать переход на электромобили

Как стало известно из компетентных источников, компания Toyota, которую считают крупнейшим автопроизводителем в мире, пытается всеми силами задержать переход мирового автомобилестроения на электрическую тягу.

Проблема в том, что сама Toyota очень отстает от конкурентов в этом вопросе. Кроме того, необходимо еще окупить вложенные капиталы в производство новых двигателей внутреннего сгорания и коробок передач.

Для того чтобы достичь своей цели, представители японской компании пытаются убедить власти Соединенных Штатов отказаться от планов многомиллиардной поддержки производства электромобилей. Также Toyota добивается отсрочки введения новых законов, ограничивающих возможность производить и продавать на основных мировых рынках традиционные машины на ДВС.