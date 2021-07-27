 

N-TV – лидер зелёных извинилась за расистское высказывание

27.07.2021, 5:52, Новости дня
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Глава партии зелёных и кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок извинилась за использование «слова на букву Н» во время интервью, пишет N-TV. По словам Бербок, она использовала это оскорбительное для темнокожих слово во время описания одного случая из жизни: политик отметила, что этот поступок всё равно был неверным, пусть и не являлся реальным проявлением расизма.


Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии зелёных Анналена Бербок извинилась за использование расистского слова в своём интервью, пишет N-TV. Издание отмечает, что политик использовала «слово на букву Н», являющееся оскорбительным и расистским по отношению к темнокожим.

У себя в Twitter Бербок написала, что «это было неверно» и она просит прощения. Она подчеркнула, что знает о расистском подтексте этого слова и о том, что оно оскорбительно для темнокожих.

По словам Бербок, в интервью шла речь об антисемитизме и расизме: политик захотела привести пример из школы, находящейся неподалёку от её места проживания. Один ученик из этой школы отказался выполнять задание, связанное с комиксом, в котором употреблялось слово на букву Н.

«К сожалению, во время записи интервью я эмоционально описывала этот вопиющий случай и процитировала это слово, таким образом воспроизведя его», — приводит издание слова Бербок.

При этом политик отметила, что этот случай никак нельзя сравнить с происшествием вокруг другого члена партии зелёных Бориса Палмера, который использовал слово на букву Н в отношении темнокожего футболиста Денниса Аого. Сам Палмер утверждал, что использовал слово в ироничном смысле. Бербок тогда потребовала исключения Палмера из партии, напоминает N-TV. 



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