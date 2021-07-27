Опубликован свежий рейтинг подержанных авто

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27.07.2021, 5:02, Новости дня
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Рейтинг самых популярных в РФ подержанных автомобилей составили эксперты «Авито Авто». При этом они разделили машины на три разные ценовые категории.

В первую попали машины стоимостью до одного миллиона рублей. Вторую заполнили старые автомобили, за которые продавцы просят от одного до двух миллионов. А все, что дороже, отнесли к третьей группе.

В категории самых дешевых машин все три первые места заняли отечественные «Лады». Это модели Priora, Granta и Kalina. Только после них расположился Ford Focus. Две «Тойоты» – Camry и RAV4 – лидируют в средней ценовой категории. За ними – Kia Sportage. А среди самых дорогих безусловным лидером признан Toyota Land Cruiser. Кстати, второе и третье места здесь также заняли «Тойоты», а «Мерседес» вошел лишь в пятерку.



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