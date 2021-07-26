 

Президент Туниса ввел комендантский час

26.07.2021, 21:56, Новости дня
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Президент Туниса Каис Саид издал указ о введении запрета на перемещение людей и передвижение транспортных средств на всей территории страны с 19.00 до 06.00, начиная с понедельника, 26 июля, по пятницу, 27 августа 2021 года.

Исключения будут сделаны для людей, которые работают по ночам, срочных ситуаций. Указ запрещает собираться группами более трех человек в общественных местах и на площадях. В документе также подчеркивается, что срок действия указа может быть изменен через коммюнике администрации президента республики, передает ТАСС.

В воскресенье в Тунисе прошли манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. В тот же день президент Туниса Каис Саид провел в Карфагене совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся ситуации, после чего объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей, отмене парламентской неприкосновенности депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.

После решения президента Туниса об отставке премьера у здания парламента страны начались столкновения. Празднующие манифестанты в ряде городов Туниса разгромили и подожгли штабы исламистской партии «Ан-Нахда», чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент). В столицу Туниса были введены правительственные войска. Посольство рекомендовало россиянам в Тунисе исключить поездки по стране и воздержаться от фото- и видеосъемки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.



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