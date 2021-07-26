В Киеве задержали группировку, которая нападала на судей и чиновников. Главарем был бывший сотрудник СБУ

“Среди жертв нападавших – чиновники, судьи, правоохранители. Разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Telegram-канал. Преступная группировка действовала с 2017 года. Ее главарь – экс-сотрудник одной из силовых структур”, – отметили в сообщении.

Скриншот: Поліція Київської області / Facebook

По информации “Украинской правды”, главарем ОПГ был экс-сотрудник СБУ Александр Оверченко, 1978 года рождения, по кличке Сэнсэй, который входил в спецподразделение “Альфа”.

Фото: предоставлено полицией

Среди преступлений группировки:

покушение на убийство сотрудника полиции в Харьковской области 6 декабря 2017 года – злоумышленники закрепили под колесом автомобиля гранату РГД-5, чем нанесли потерпевшему телесные повреждения;

разбойное нападение на судью апелляционного суда в Броварах Киевской области 27 апреля 2018 года. Члены ОПГ пытали семью, забрали драгоценности, наличные, оружие, похитили сына вместе с автомобилем;

разбойное нападение на семью юриста в Киеве 30 сентября 2018 года. Злоумышленники прострелили юристу обе ноги, забрали $15 тыс., ранили полицейского во время преследования, один из участников банды подорвался на гранате;

разбойное нападение на IT-специалиста в селе Гора Киевской области 19 декабря 2020 года – проникли в дом, связали хозяина пластиковыми хомутами, забрали имущество и машины;

разбойное нападение на мэра 21 декабря 2020 года – связали всю семью, пытали, угрожали пистолетом, забрали $10 тыс. и драгоценности;

разбойное нападение на семью бывшего полицейского в селе Иванковичи Киевской области 29 декабря 2020 года. Пять человек вошли в дом, связали охранника, расспрашивали малолетнего сына о месте хранения наличности, забрали деньги, сервер видеонаблюдения, два сейфа, ювелирные изделия и документы;

разбойное нападение в селе Стоянка в Киевской области 17 июня 2021 года. Злоумышленники в балаклавах через помещение гаража проникли в дом, пытали хозяина, душили ремнем супругов, требовали $50 тыс., похитили три автомобиля.

Члены ОПГ не пользовались персональным транспортом, определяли жертв через СМИ и соцсети, проводили предварительную разведку, устанавливали за жертвами скрытое видеонаблюдение, отметила “Украинская правда”.

Личность Оверченко и его сообщников полиция установила в апреле 2018 года. В сентябре после нападения на юриста Сэнсэя объявили в розыск.

В состав преступной группы входило четыре человека, все фигуранты задержаны, им объявили о подозрении по ст. 257 (бандитизм) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Оверченко и других подозреваемых суд взял под стражу без права внесения залога.

—