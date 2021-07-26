 

В Киеве задержали группировку, которая нападала на судей и чиновников. Главарем был бывший сотрудник СБУ

26.07.2021, 21:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Среди жертв нападавших – чиновники, судьи, правоохранители. Разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Telegram-канал. Преступная группировка действовала с 2017 года. Ее главарь – экс-сотрудник одной из силовых структур”, – отметили в сообщении.

Скриншот: Поліція Київської області / Facebook

По информации “Украинской правды”, главарем ОПГ был экс-сотрудник СБУ Александр Оверченко, 1978 года рождения, по кличке Сэнсэй, который входил в спецподразделение “Альфа”.

Фото: предоставлено полицией

Среди преступлений группировки:

покушение на убийство сотрудника полиции в Харьковской области 6 декабря 2017 года – злоумышленники закрепили под колесом автомобиля гранату РГД-5, чем нанесли потерпевшему телесные повреждения;
разбойное нападение на судью апелляционного суда в Броварах Киевской области 27 апреля 2018 года. Члены ОПГ пытали семью, забрали драгоценности, наличные, оружие, похитили сына вместе с автомобилем;
разбойное нападение на семью юриста в Киеве 30 сентября 2018 года. Злоумышленники прострелили юристу обе ноги, забрали $15 тыс., ранили полицейского во время преследования, один из участников банды подорвался на гранате;
разбойное нападение на IT-специалиста в селе Гора Киевской области 19 декабря 2020 года – проникли в дом, связали хозяина пластиковыми хомутами, забрали имущество и машины;
разбойное нападение на мэра 21 декабря 2020 года – связали всю семью, пытали, угрожали пистолетом, забрали $10 тыс. и драгоценности;
разбойное нападение на семью бывшего полицейского в селе Иванковичи Киевской области 29 декабря 2020 года. Пять человек вошли в дом, связали охранника, расспрашивали малолетнего сына о месте хранения наличности, забрали деньги, сервер видеонаблюдения, два сейфа, ювелирные изделия и документы;
разбойное нападение в селе Стоянка в Киевской области 17 июня 2021 года. Злоумышленники в балаклавах через помещение гаража проникли в дом, пытали хозяина, душили ремнем супругов, требовали $50 тыс., похитили три автомобиля.

Члены ОПГ не пользовались персональным транспортом, определяли жертв через СМИ и соцсети, проводили предварительную разведку, устанавливали за жертвами скрытое видеонаблюдение, отметила “Украинская правда”.

Личность Оверченко и его сообщников полиция установила в апреле 2018 года. В сентябре после нападения на юриста Сэнсэя объявили в розыск.

В состав преступной группы входило четыре человека, все фигуранты задержаны, им объявили о подозрении по ст. 257 (бандитизм) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Оверченко и других подозреваемых суд взял под стражу без права внесения залога.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.06 / “Друг Лукашенко”. В санкционный список ЕС против Беларуси попал российский бизнесмен

22.02 / Мантуров назвал «золотое правило» РФ при поставках вооружений

21.01 / Победительница и судья “Танцев со звездами” встретились на Мальдивах

23.09 / Журналистка утверждает, что Ермак получил $40 млн за выдачу Цемаха россиянам. Глава ОПУ заявил о “фантастическом фейке”

23.02 / Окружной админсуд Киева просят отменить регистрацию ГБР

11.08 / Наркомана осудили за убийство ветерана ВОВ под Калугой

16.02 / Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19

17.07 / На территории ОАЭ обнаружен клад времен Александра Македонского

09.03 / Труханов: В основе новой транспортной концепции Одессы находятся человек и качество его жизни

06.02 / В Лондоне произошла серия нападений с использованием ножа, есть погибший

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика