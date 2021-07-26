 

Запрет на экспорт лома даст Украине деньги в госбюджет и новые рабочие места – “Укрметаллургпром”

26.07.2021, 21:54, Новости дня
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“Одна тонна лома, которую экспортировали, приносит в бюджет государства мизер. А тонна лома, которая переработана в сталь и экспортирована, приносит в четыре раза больше. А если посчитать общий экономический эффект с учетом рабочих мест, то понятно, что лом, переработанный в Украине, на порядок больше приносит государству Украина”, – заявил он.

Каленков отметил, что сейчас конкуренция на мировых рынках искажена не в пользу Украины, потому что из Украины экспорт лома идет в Турцию и поддерживаемую Россией непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. В Турции металлургов поддерживает государство, их рынок для сбыта украинского металла полностью закрыт, добавил он.

“Это искажает нормальное конкурентное состояние на рынке. Фактически на рынке существует недобросовестная конкуренция, потому что Турция и ПМР получают огромные дотации и шаровые энергоресурсы. Поэтому они могут завышать цены и выгребать весь лом, который формируется на рынке Украины. Нам нужно убрать на рынке недобросовестную конкуренцию. Тогда внутри Украины сложится рыночная цена на металлолом”, – убежден президент “Укрметаллургпрома”.

Контекст:

“Минпром” сообщил со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне – 85 тыс. т.

12 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Срок действия последнего решения истекал в этом году. 27 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом на пять лет. Президент подписал закон 14 мая.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал инициативу профильных ассоциаций “Укрметаллургпром” и “Укртрубопром” о введении в Украине запрета на экспорт металлолома до конца 2023 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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