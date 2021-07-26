 

СМИ узнали имена двух основных кандидатов на должность посла США в Украине

26.07.2021, 21:54, Новости дня
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Об этом, ссылаясь на свои источники, 26 июля сообщило издание ZN.UA. 

По информации собеседников издания, больше шансов возглавить дипмиссию в Киеве имеет Розенблюм, который занимает должность посла США в Узбекистане с 2019 года. 

Годфри возглавляет посольство в Сербии тоже с 2019 года, до этого работал в посольстве США в РФ и бюро Госдепа по делам Ближнего Востока.

Розенблюм перед тем, как возглавить посольство в Ташкенте, четыре года работал заместителем помощника Госсекретаря в бюро Государственного департамента по делам Южной и Центральной Азии.

Контекст:

Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины президент Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Сейчас она в отпуске, обязанности временного поверенного в делах США в Украине исполняет помощник госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент. 

Кент говорил после приезда в Украину в июле, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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