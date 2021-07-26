 

Ученикам младшей школы будут ставить вербальные оценки – МОН

26.07.2021, 21:54, Новости дня
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Соответствующий указ  от 13 июля  и рекомендации были  опубликованы на сайте МОН.

Одним из ключевых изменений является подход к выражению оценки.

“На замену обобщенной балльной оценке учебных достижений учащихся по предмету предложено использовать вербальную оценку отдельных результатов обучения по предмету изучения, интегрированного курса, которая кроме оценочного суждения о достижении может называть и уровень результата обучения”, – отметили в МОН.

Рекомендации вводят понятие вербальной оценки (оценочного суждения) и уровневой оценки (оценочного суждения с указанием уровня результата).

“Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами “начальный” (Н), “средний” (С), “достаточный” (Д), “высокий” (В)”, – подчеркнули в министерстве.

Результаты оценки личностных достижений учащихся первых – четвертых классов рекомендуется выражать вербальной оценкой, результатов обучения в первых – вторых классах – вербальной оценкой, в третьих – четвертых классах – или вербальной или уровневой оценкой по выбору заведения.

В министерства заявили, что учебное заведение может разрабатывать и фиксировать общие положения по оценке результатов.

“Особенности организации оценивания в определенном классе могут инициироваться учителем и быть утверждены на заседании педагогического совета учреждения”, – уточнил в релизе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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