В РФ предлагают создать систему предупреждения о падении космического мусора

На орбите Земли скопилось столько космического мусора, что нам стоит приготовиться к падению отдельных объектов на поверхность нашей планеты. Далеко не все они смогут полностью сгореть в атмосфере, говорят специалисты.

Российские ученые предлагают устанавливать уголковые отражатели на каждую ступень ракет-носителей, а также на спутники и другие крупные объекты. Масса аппаратов при этом увеличится всего на 40 г, но польза будет огромная.

Такие приборы вовремя предупредят о том, что тот или иной аппарат сошел с орбиты. Возможно, его можно будет возвратить «на место» или же направить по параболе в такой район Земли, где он точно упадет без вреда для окружающих. В любом случае, предупрежден, значит, вооружен, напоминают эксперты.