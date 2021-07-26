Мимо Земли пролетел астероид размером с египетскую пирамиду

Очень крупный астероид, размер которого сопоставим с египетскими пирамидами, пролетел вчера мимо Земли. Как сообщают источники, максимальное сближение с нашей планетой состоялось 25 июля. Теперь небесное тело удаляется от нас.

Специалисты НАСА и других аэрокосмических агентств и ведомств заранее предупреждали об этом событии. Они также уверили общественность в том, что никакой опасности столкновения с Землей нет. Однако астероид, как и другие космические тела этого класса, движется по эллиптической орбите, и в следующий раз может возвратиться, пролетая на опасном для нас расстоянии.

Данный астероид, получивший название 2008 GO20, отслеживается уже более десятилетия. Его скорость – 29 тысяч километров в час.