 

Мимо Земли пролетел астероид размером с египетскую пирамиду

26.07.2021, 21:52, Новости дня
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Очень крупный астероид, размер которого сопоставим с египетскими пирамидами, пролетел вчера мимо Земли. Как сообщают источники, максимальное сближение с нашей планетой состоялось 25 июля. Теперь небесное тело удаляется от нас.

Специалисты НАСА и других аэрокосмических агентств и ведомств заранее предупреждали об этом событии. Они также уверили общественность в том, что никакой опасности столкновения с Землей нет. Однако астероид, как и другие космические тела этого класса, движется по эллиптической орбите, и в следующий раз может возвратиться, пролетая на опасном для нас расстоянии.

Данный астероид, получивший название 2008 GO20, отслеживается уже более десятилетия. Его скорость – 29 тысяч километров в час.



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