Актриса «Comedy Woman» вышла замуж за итальянца на 12 лет моложе себя

Комедийная актриса и телеведущая Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, это третий брак артистки, сообщают СМИ.

Как утверждает издание Super со ссылкой на собственный источник, избранник 49-летней Федункив итальянец Стефано Маджи занимается предпринимательством и несколько лет живет и работает в России.

Предполагается, что Федункив и Маджи подписали документы о заключении брака в одном из столичных МФЦ, где их и застали очевидцы. По некоторым данным свадьба запланирована на конец лета. Актриса информацию о заключении брака не прокомментировала.

Федункив была замужем дважды. Первым ее мужем стал однокурсник Сергей Щелчков, с которым она прожила 12 лет. Вторым супругом актрисы стал предприниматель Михаил Федункив, с ним она провела вместе 13 лет.