 

Псаки: США меняют роль в Ираке на тренировочную

26.07.2021, 21:02, Новости дня
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США изменили свою роль в Ираке с боевой на тренировочную, в стране будет находиться столько американских военнослужащих, сколько требует новая задача, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Новость сегодня заключается в том, что меняется (суть) миссии и число (дислоцированных военных) будет определяться со временем в зависимости от поставленной задачи», – приводит ее слова РИА «Новости».

При этом Псаки отказалась, привести число военных, которые будут оставаться в Ираке, по ее словам, миссия «из боевой станет в большей степени миссией по подготовке, оказанию помощи и поддержки».

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что это изменение содержания миссии является переходом «к большему вниманию на тренировке, нежели то, что было в течение последних нескольких лет».

Ожидается, что в понедельник президент США Джо Байден проведет в Белом доме переговоры с премьер-министром Ирака. Предполагается, что по итогам встречи стороны объявят о завершении боевой миссии США и этой стране.

Ранее на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что Ирак не нуждается в присутствии иностранных военных.



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