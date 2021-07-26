Песчаная буря накрыла провинцию в Китае

Песчаная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу, а также город Цзюцюань, информации о пострадавших и разрушениях нет, сообщают местные СМИ.

«Очевидцы природного явления снимают происходящее на видео и делятся в соцсетях роликами, которые похожи на отрывки из фильма-катастрофы. На кадрах видно, что огромное пыльное облако постепенно накрывает город. О пострадавших в результате происшествия, а также о разрушениях не сообщается», – информирует Life.

В марте обрушившаяся на Пекин сильная песчаная буря привела к сильному загрязнению воздуха. Также она затронула другие северные районы Китая, в частности автономный район Внутренняя Монголия, Тяньцзинь, провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй.