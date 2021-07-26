СБУ разоблачила советницу ректора киевского вуза, которая за взятки обещала получение диплома

Советница ректора за взятки обещала получение дипломов без фактического обучения и сдачи экзаменов. Правоохранители задержали женщину во время получении очередной части неправомерной выгоды.

По данным следствия, злоумышленница обещала отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении диплома. Стоимость ее услуг стартовала с $1,5 тыс.

“Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи неправомерной выгоды. Задержанной сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения”, – отметили в релизе.

Фото: ssu.gov.ua

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