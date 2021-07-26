Олимпиада в Токио. 26 июля Япония завоевала первенство в медальном зачете, Украина – без наград

Об этом свидетельствуют данные официального сайта Олимпиады.

На первое место в медальном зачете поднялась Япония: восемь золотых, две серебряных и три бронзовых медали. Следом идут США (семь золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды).

Китай, который накануне был первым в медальном зачете, опустился на третье место: шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

Скриншот: olympics.com

Всего 26 июля разыграли 21 комплект медалей, уточняет “Укринформ”. Сегодня выступила и потерпела поражение украинская саблистка Ольга Харлан, в следующие туры пробились теннисистки Элина Свитолина, а также сестры Надежда и Людмила Киченок.

Скриншот: olympics.com

Украина делит 42-е место в медальном зачете с Египтом, Монголией и Турцией.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

На 26 июля у Украины две олимпийские медали – бронза в женском дзюдо и бронза в мужском фехтовании.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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