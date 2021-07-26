“У меня теперь языковой режим”. Ксения Мишина перешла на украинский в соцсети

Об этом 32-летняя артистка заявила сама 24 июля на видео в Instagram Stories. Она добавила, что для такого шага есть свои причины, но озвучить их пока отказалась.

“У меня теперь языковой режим. Скоро расскажу, почему так. Некоторое время буду общаться и записывать в Instagram Stories на украинском. Хочу вас попросить не быть слишком строгими ко мне, если буду говорить с ошибками. Однажды я обязательно буду хорошо общаться на украинском языке”, – предупредила Мишина.

Посты и тексты к фото и видео актриса по-прежнему пишет на русском, но говорит уже только на украинском. Кроме того, Мишина регулярно благодарит подписчиков, которые исправляют ее языковые ошибки и подсказывают нужные слова на украинском.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”. При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте.

Недавно Мишина и Эллерт отдыхали в оккупированном Крыму, но отдельно друг от друга.

—