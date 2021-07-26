Модуль «Пирс» затопили в океане

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26.07.2021, 18:20, Новости дня
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Российский модуль «Пирс», отстыкованный от МКС и сведенный с орбиты, погребен на дне Тихого океана, сообщили в Роскосмосе.

«Пирс» затопили на «Кладбище космических кораблей», в 3 тыс. 630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона, в несудоходном районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию.

Также Роскосмос показал видеозапись отстыковки модуля от Международной космической станции. В ролике продолжительностью в минуту запечатлен процесс отсоединения «Пирса» от МКС.

Ранее сообщалось об успешной отстыковке «Пирса» от МКС и о том, что модуль свели с орбиты с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16».

В субботу специалисты Центра управления полетами провели очередную коррекцию орбиты модуля «Наука» по пути к станции.



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