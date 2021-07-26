 

В Японии представлена методика перемещения предметов при помощи звуковых волн

26.07.2021, 17:24, Новости дня
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Так называемую звуковую ловушку представили ученые из университета в Токио. Японские специалисты сумели переместить предмет, не касаясь его, а только используя звуковые волны.

Как поясняют эксперты, главное в этом деле правильно определить силу звука и диапазон частот. Эти показатели зависят от массы перемещаемого тела и расстояния до него. Кроме того, важно правильно разместить устройства для направленного звука.

Технология во многом напоминает лазерную ловушку, говорят специалисты. В данный момент при помощи звука ученые сумели переместить легкий полистироловый шарик. Но как знать, к чему приведут последующие разработки? Не исключено, что данную технологию можно будет использовать и в военных целях.



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