 

В Петербурге предложили ужесточить штрафы для зацеперов

26.07.2021, 17:10, Новости дня
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Петербургские власти предложили изменить статьи КоАП о переходе железнодорожных путей не по правилам и проезду на крышах вагонов, сейчас эти нарушения наказываются штрафом в 100 рублей.

Комитет по транспорту города предложил внести поправки в ч. 5 ст. 11.1 («Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах») и в ч. 1 ст. 11.17 («Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде»), пишет «Фонтанка».

На данный момент штраф за такие проступки составляет 100 рублей, комитет предложил поднять его от 2 до 5 тыс. рублей. В первом случае также комитет предложил расширить область применения, добавив в список нарушений проход по железнодорожным путям в установленных местах при запрещающем сигнале светофора или работников ж/д транспорта, а также перед приближающимся поездом.

Ранее скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, пришлось задержать на час из-за «искрения в токоприемнике», которое вызвал забравшийся на крышу поезда зацепер.



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