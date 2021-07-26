 

Венгрия разрешила свободно приезжать вакцинированным россиянам

26.07.2021, 17:10, Новости дня
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Российским туристам, которые вакцинировались от коронавируса, с 27 июля можно будет свободно приезжать в Венгрию, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, венгры уже сейчас могут поехать в Россию как с деловой, так и туристической целью, для получения российской визы им необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, передает ТАСС.

«Мы, в свою очередь, решили разрешить вакцинированным российским гражданам приезжать в Венгрию с завтрашнего дня в туристических целях. Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», – рассказал он.

Россия 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией, где более половины взрослого населения прошла вакцинацию от коронавируса.

Напомним, с 9 августа возобновляется авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.



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