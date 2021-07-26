 

В Херсонской области выявили рекордную плантацию конопли на 300 млн грн – полиция

26.07.2021, 15:41, Новости дня
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В минувшие выходные полицейские при поддержке бойцов спецназа разоблачили группу лиц, причастных к выращиванию конопли. Правоохранители изъяли 34 700 кустов наркосодержащего растения.

По словам заместителя начальника областного управления НПУ Николая Цапа, плантация находилась на территории разрушенной птицефабрики недалеко от села Преображенка.

“Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль рядов конопли была проложена система орошения, растения тщательно обрабатывались против сорняков. Для  выявления посторонних лиц злоумышленники установили сторожевую башню, на которой дежурил вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем человек”, – заявили в полиции.

Фото: hr.npu.gov.ua

Правоохранители задержали четырех граждан в возрасте от 26 до 57 лет, которых подозревают  в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений. Фигуранты дела находятся в изоляторе временного содержания.

Плантацию оценили в сумму более 300 млн грн. Следователи устанавливаются владельца земельного участка, организатора преступной группы и пути реализации наркосырья. Злоумышленникам планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

ВИДЕОВидео: Поліція Херсонщини / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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