 

Звезда “Дизель Шоу” Булитко снялась топлес в постели с коллегой

26.07.2021, 15:41, Новости дня
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Артисты позируют в кадре, прикрываясь одеялом.

“Застукали нас с Гашенко в постели. Нет сил больше скрывать – мы с Женей коллеги и друзья! Но сценаристы “Папанек” видят нас по-другому. Как – станет ясно в четвертом сезоне “Папанек”. 
Но я сама не ожидала, что моя Ольга Николаевна займет местечко в сердце Никиты Сергеевича. Кстати, мы редко играем с Женей любовь – морковь. А тут у нас прямо увлекательные интригующие перипетии”, – подписала она фото.

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Публикация от * Виктория Булитко (@bulitka)

Контекст:

Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом “Дизель Студио”.

В августе 2020 года Булитко призналась, что ей страшно становиться матерью, поэтому она пока что не решается забеременеть. Актриса подчеркнула, что в качестве варианта рассматривает усыновление. 

Премьера первого сезона сериала “Папаньки” производства “Дизель Шоу” состоялась осенью 2018 года на ICTV. По сюжету героиня Булитко влюблена в героя, роль которого исполняет Гашенко. В сериале также снимается мать спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, народная артистка Наталия Кудря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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