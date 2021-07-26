Бывший муж главы Харьковской ОГА Тимчук: В заказной информационный шантаж пытаются втянуть мою бывшую жену

“Сегодня на одном из YouTube-каналов должно выйти так называемое “расследование” о моей недвижимости в АР Крым. Для большего резонанса в этот заказной информационный шантаж пытаются втянуть мою бывшую жену, ныне председателя ХОГА Айну Тимчук. Я заявляю, что это полностью проплаченная “пиар-акция”. Более того, мне известно, на каких харьковских и всеукраинских ресурсах они пытаются растиражировать этот фантастический фильм. О подготовке этого материала я узнал несколько месяцев назад, мне предложили остановить съемку, цена – 30 000 долларов. Я отказался”, – написал он.

Тимчук подчеркнул, что за каждой информационной атакой стоят чьи-то интересы и есть заказчик.

“Автором этой дискредитационной компании выступил уже судим и прославился по громкому делу закупки рюкзаков для МВД Владимир Яковлевич Литвин или как окрестили в народе – Вова “Рюкзак”. Он является владельцем харьковского Telegram-канала “Труха”. Для подготовки этого материала Вова “Рюкзак” подрядил двух ведущих YouTube-канала “Кнопки” и общественной организации “Юправа”. Сначала амбициозный Литвин хотел продать этот материал Bihus.info, но настоящих журналистов-расследователей заказуха не привлекла. Попытка организовать пресс-конференцию в Киеве на площадках “Интерфакс-Украина” и УНИАН провалилась по той же причине. Мотивы “Рюкзака” элементарно считать – бытовой конфликт со мной и желание вместе с другими “околополитическими функционерами” избавиться от Айны Тимчук”, – заявил бывший муж главы области.

Он сообщил, что в фильме речь идет о крымской гостинице “Астория”, которая была в собственности их семьи до развода.

“Гостиница “Астория” действительно была оформлен на Айну Тимчук еще в 2014 году, когда мы были в браке. Это было мое решение оформить его на жену, что было указано в декларации. С 2015 года мы практически не были семьей, в этом же году я попросил ее оформить доверенность на мое имя и других людей для распоряжения отелем. С этого момента Айна Тимчук больше не имела никакого отношения к данной недвижимости. Последним документом стала дарственная на мое имя, оформленная во время нашего официального развода и раздела имущества в 2018 году. С начала оккупации я не мог следить за недвижимостью на оккупированных территориях, де-юре являясь собственником. И, получив предложение “подставных” лиц о продаже отеля, я с ними встретился. После чего узнал, что велась скрытая съемка с целью дискредитации и шантажа меня”, – написал Тимчук.

Заявление в правоохранительные органы по этому поводу он уже подал и готов отстаивать свои права в суде.

“21 век дал нам быструю возможность коммуницировать друг с другом и моментально распространять информацию. Но также мы получили и новую “профессию” – информационный шантажист. Это люди, которые готовы легко манипулировать даже нашими воинами и украинским суверенитетом. Ради правды? Нет. Исключительно – для наживы и клеветы. До встречи в суде”, – подытожил автор поста.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2937264699924961&id=100009243786075

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