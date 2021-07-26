 

IKEA выпустила оригинальное зарядное устройство для батареек

26.07.2021, 13:50, Новости дня
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Компания IKEA представила бокс для батареек оригинального дизайна. Он выглядит как настоящая книга в твердом переплете. Однако почитать ее не удастся.

Внутри коробки могут разместиться до восьми батареек класса «АА» или «ААА». Устройство создано для зарядки аккумуляторных батарей. Однако в «книге» можно просто хранить батарейки, в которых при этом будет поддерживаться уровень заряда.

Данное зарядное устройство получило название Tjugo. На сегодня известно, что цена в Соединенных Штатах составит 25 американских долларов. Однако Tjugo также выходит и на российский рынок, где устройство оценили в 1299 рублей. Именно такой ценник можно видеть в фирменном интернет-магазине IKEA.



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