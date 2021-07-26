 

Делавшие селфи на вагоне дети получили сильные ожоги под Оренбургом

26.07.2021, 13:36, Новости дня
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Делавшие селфи на вагоне поезда девочки в Оренбургской области получили серьезные ожоги, одна из них скончалась, сообщили в Следственном комитете.

Девочки 2010, 2007 и 2006 годов рождения забрались на вагон-цистерну на станции Халилово Оренбургской области, они собирались делать селфи, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Находясь на цистерне, в результате контакта с проводами, дети получили травму электрическим током высокого напряжения. После обнаружения работниками железной дороги дети были доставлены в городскую больницу Орска с многочисленными ожогами», – пояснили в СК.

У самой младшей диагностировали термические ожоги головы, шеи, туловища верхних и нижних конечностей первой, второй и третьей степени, всего 80% поражения тканей. Она умерла в больнице. У двух других поражение составило от 30% до 40%.

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело о неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшем смерть человека.

Ранее в июле забравшегося на крышу грузового вагона для селфи в Воронеже подростка ударило током, его госпитализировали.



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