LG создает игровой монитор с частотой 480 Гц

Как сообщили источники в компании LG, в данный момент инженеры активно работают над созданием новых игровых мониторов, частота обновления картинки на экранах которых составит 480 Гц. В проекте также принимают участие специалисты из AU Optronics.

По предварительным данным, новые мониторы выйдут на рынок к концу будущего года. Проблемой является применение OLED-технологии для экранов с такими высокими техническими параметрами.

Напомним, что частота смены кадров ценится среди геймеров как один из самых важных показателей качества мониторов. Сейчас на рынке можно найти дисплеи с показателями 360 Гц. Максимум – это 390 Гц. Поэтому появление на рынке монитора на 480 Гц воспринимается как настоящее революционное событие.