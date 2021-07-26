 

Россия отвергла возможность пересмотра принадлежности Курил

26.07.2021, 10:00, Новости дня
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Россия заинтересована в развитии экономического взаимодействия с Японией, но о пересмотре итогов Второй Мировой войны речи не идет, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Россия была бы заинтересована в экономическом взаимодействии со странами дальневосточного региона, в том числе с Японией. Но надо понимать, что ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны речи быть не может. Речь идёт о сугубо экономических и финансовых вопросах, связанных с развитием Дальнего Востока, Сахалинской области и, в частности, Курил», – сказал Карасин, передает РИА «Новости».

Глава кабмина Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории, возможность освободить от налогов предпринимателей и инвесторов, работающих на островах, а также премьер высказал мнение, что на территории надо сохранить пониженную ставку страховых взносов.

На прошлом оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил Мишустина в ходе рабочей поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. По словам Путина, РФ давно реализует с японскими партнерами «работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности».



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