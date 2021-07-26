 

25 июля на Донбассе боевики 11 раз нарушили перемирие, пострадали два украинских военнослужащих – штаб ООС

26.07.2021, 7:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“25 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. […] В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой – боевое травмирования. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых – средней тяжести”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в воскресенье боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Новозвановка (из БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Крымское (из автоматических станковых гранатометов), Нью-Йорк (з минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов), Причепиловка (трижды обстреливали из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Пивденное (из станковых противотанковых гранатометов).

В Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ, подчеркнули в штабе ООС.

В понедельник по состоянию на 7.00 боевики трижды открывали огонь в нарушение перемирия: возле Песков, Авдеевки и Причепиловки. Потерь среди украинских военных в понедельник нет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / По факту гибели людей при падении крана в Самарской области завели дело

15.03 / Водителю внедорожника сообщили о подозрении по факту смертельного ДТП в Киеве

21.07 / Названы сроки строительства российских АПЛ с гиперзвуковым оружием

06.03 / Власти Индии пригрозили арестовать сотрудников Facebook, WhatsApp и Twitter

11.04 / Volkswagen показала концептуальный кроссовер Volkswagen Black RiNo

05.08 / Гражданин Узбекистана, который захватывал отделение банка в Киеве, потребовал перевода текста подозрения на русский язык

16.09 / Компания-собственник разбитой в ДТП машины обжаловала приговор Ефремову

10.07 / В МВФ рассказали, консультируют ли Зеленского по кандидатуре нового главы НБУ

24.05 / Орбакайте объяснила, почему старший сын не пригласил ее с Пугачевой на дачу отпраздновать свое 30-летие

21.07 / Лавров оценил шансы на сохранение ядерной сделки с Ираном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика