 

Российская тхэквондистка Минина получила серебро на Олимпиаде

26.07.2021, 2:24, Новости дня
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Представляющая Россию тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в финале турнира в весовой категории до 57 кг.

Минина уступила спортсменке из Соединенных Штатов Анастасии Золотич, бронзу взяла Ло Чиалин из Тайваня и представительница Турции Хатидже Кюбра Илгюн, передает ТАСС.

Российские тхэквондисты взяли уже вторую медаль на Олимпиаде в Токио, ранее бронзу завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

В воскресенье рапиристка Ирина Дериглазова получила серебряную медаль, до этого рапиристка Лариса Коробейникова завоевала бронзу. 



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