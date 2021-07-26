Российская тхэквондистка Минина получила серебро на Олимпиаде
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Представляющая Россию тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в финале турнира в весовой категории до 57 кг.
Минина уступила спортсменке из Соединенных Штатов Анастасии Золотич, бронзу взяла Ло Чиалин из Тайваня и представительница Турции Хатидже Кюбра Илгюн, передает ТАСС.
Российские тхэквондисты взяли уже вторую медаль на Олимпиаде в Токио, ранее бронзу завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.
В воскресенье рапиристка Ирина Дериглазова получила серебряную медаль, до этого рапиристка Лариса Коробейникова завоевала бронзу.
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