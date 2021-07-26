В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения

В Хабаровске рейсовый автобус с пассажирами врезался в опору освещения, пострадал один человек, сообщил представитель городского ГИБДД.

«В 19.40 (12.40 мск) в Хабаровске в районе дома 14 улицы 60-летия Октября водитель, управляя рейсовым автобусом ZAONG TONG, не справился с управлением, совершил наезд на световую опору. На момент ДТП в салоне находилось семь человек. В результате ДТП пострадала пассажир автобуса 1959 года рождения», – рассказали РИА «Новости» в ГИБДД.

Он отметил, что информация о травмах пострадавшей уточняется.

Ранее в воскресенье три автомобиля, включая скорую помощь, столкнулись в Нижегородской области, в результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали.