 

В Грузии произошло землетрясение неподалеку от Тбилиси

25.07.2021, 20:44, Новости дня
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Одно из них, магнитудой 3,7, произошло на юго-востоке страны, в 54 километрах от Тбилиси. По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в регионе Квемо Картли, близ села Саламалейки. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Другое, магнитудой 2,9, произошло часом ранее в 24 километрах от города Дманиси.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

По словам сейсмолога, профессора Тбилисского государственного университета Ильи Зураба Джавахишвили, в Грузии есть три активные сейсмические зоны: это Рача, в частности город Они (Западная Грузия), Самцхе-Джавахети и территория близ грузино-азербайджанской границы – муниципалитеты Лагодехи и Кварели (Восточная Грузия).

В частности, для Самцхе-Джавахети, где расположен город Дманиси, характерны частые, но не сильные землетрясения, говорил сейсмолог изданию “Sputnik Грузия”.

Контекст:

Грузия считается страной средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была девять баллов. Погибли 270 человек, были разрушены 46 тыс. домов, включая старинные средневековые здания, около 100 тыс. человек остались без крова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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