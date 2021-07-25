Корейская авиакомпания изучает возможность запуска космических кораблей с бортов коммерческих самолетов

Корейская авиакомпания Korean Air совместно с военно-воздушными силами страны хотят запускать космические корабли и орбитальные спутники прямо с бортов коммерческих самолетов.

Сейчас изучается такая возможность, отмечают специалисты. Не исключено, что она станет реальностью в недалеком будущем.

Для запуска можно использовать обычный авиалайнер «Боинг», который лишь нужно немного переоборудовать, что он мог поднять в воздух космический аппарат с ракетой-носителем. Такие запуски, во-первых, не потребуют строительства отдельного космодрома. Во-вторых, позволят сэкономить на ресурсах ракеты, так как самолет уже поднимет ее на некоторую высоту и разгонит до определенной скорости.