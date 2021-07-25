 

РЖД начали вывозить задержанные из-за аварии в Забайкалье грузы

25.07.2021, 20:06, Новости дня
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Задержанные из-за разрушений на мосту Транссибирской магистрали в Забайкальском крае грузы начали вывозить, сообщили в РЖД.

«Приступаем к вывозу грузов, задержанных в пути из-за перерыва в движении по Транссибу. В первую очередь будут отправлены социально значимые товары во внутрироссийском сообщении», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Там добавили, что вместе с грузоотправителями согласуют график доставки экспортных грузов с учетом правил недискриминационного доступа к инфраструктуре и подхода судов для перевалки в портах. Все грузовые поезда, остановленные из-за аварии, отправятся в пункты назначения.

Напомним, в пятницу в ГУ МЧС по Забайкалью сообщали, что железнодорожный мост обрушился на Транссибе из-за сильных дождей. РЖД ограничивали на трое суток отправку по Транссибирской магистрали на восток всех грузов, кроме продовольствия.

В воскресенье сообщалось, что первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье. Позже в этот же день открылось движение пассажирских поездов по мосту.



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