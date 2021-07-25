Совещание по нацпроекту «Культура» в УрФО прошло в Челябинске

В Челябинске под руководством замминистра культуры РФ Ольги Яриловой прошло мониторинговое совещание по реализации нацпроекта «Культура» в Уральском федеральном округе (УрФО).

В совещании участвовали руководители органов исполнительной власти в сфере культуры субъектов УрФО, представители областных учреждений культуры региона и органов местного самоуправления, сообщило Министерство культуры на своем сайте.

Участники совещания обсудили результаты выполнения показателей нацпроекта, планы и перспективы его дальнейшей реализации.

Ярилова отметила темпы реализации нацпроекта в Челябинской области и ее лидирующие показатели по количеству открытых модельных библиотек.

«Мы собрались, чтобы понять, как идет реализация проектов, поделиться идеями, проблемами, увидеть, какие достигнуты успехи. Мы видим, сколько создано модельных библиотек – Челябинская область является абсолютным лидером этого направления в России. Те заявки и дизайн-проекты по созданию модельных библиотек, которые коллеги предоставляют нам, сделаны очень качественно и всегда высоко оцениваются экспертами. Кроме того, ремонтируются дворцы культуры, отрываются виртуальные концертные залы, музыкальные школы получают новые инструменты и так далее. В Челябинской области создан Большой симфонический оркестр. Это не может не радовать», – отметила замминистра.

Глава министерства культуры региона Алексей Бетехтин подчеркнул, что в Челябинской области выполняют поставленные по нацпроекту задачи.

«Министерство культуры поддерживает нас. Ждем дальнейшей поддержки от министерства. Со своей стороны мы обещаем, что не подведем», – сказал он.

Также Ярилова приняла участие в открытии выставки, посвященной реализации нацпроекта «Культура». Выставка размещена в Челябинском государственном институте культуры и представляет собой фотоотчет 20 регионов страны о результатах реализации нацпроекта в 2019-2020 годах. Информацию предоставили все регионы УФО и 14 других регионов РФ (Самарская область, республики Башкортостан и Татарстан, Новосибирская область, Пермский край и другие).

«Регион хорошо справляется с поставленными задачами, все делается вовремя и в срок, а эта выставка поможет увидеть, как это происходит в каждом конкретном субъекте», – подчеркнула замминистра.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отметила, что глава региона в своей предвыборной программе обращал внимание на реконструкцию объектов культуры, в том числе в сельских поселениях и малых городах.

«С тех пор правительство области, благодаря национальному проекту «Культура», реализует данную программу. Только в прошлом году отремонтировано 24 сельских клуба. А модельные библиотеки – это один из самых ярких проектов в сфере культуры, настоящие точки притяжения в сельской местности, малых городах. Они созданы для общения, получения информации, качественного досуга. Культура в области развивается, и я уверена – эту сферу ждет прекрасное будущее», – сказала она.

Посетители при помощи фотоматериалов могут ознакомиться с итогами исполнения нацпроекта в регионах РФ – созданием модельных библиотек, оснащением школ искусств музыкальными инструментами, работой автоклубов и реконструкцией и строительством домов культуры.