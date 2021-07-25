Украинка Бондаренко проиграла в финале парного разряда на турнире WTA в Гдыне

Соперницами сеяных четвертыми украинки и польки была третья сеяная пара – Лидия Морозова из Беларуси и Анна Данилина из Казахстана.

Поединок завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу соперниц украинско-польской пары.

“Большой теннис Украины” отмечает, что для Бондаренко финал в Гдыне был первым в нынешнем сезоне в парном разряде.

Ранее в полуфинале одиночного разряда турнира в Гдыне проиграла украинка Катерина Козлова.

Контекст:

Теннисный турнир BNP Paribas Poland Open проходил в Гдыне на грунтовом покрытии, его призовой фонд составлял $235 тыс.

—