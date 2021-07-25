 

В американском штате Колорадо 10-летний ребенок умер от чумы

25.07.2021, 19:50, Новости дня
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Сообщается, что 10-летний мальчик в округе Ла-Плата “умер от причин, связанных с чумой”. Лабораторные исследования подтвердили наличие вызывающей чуму бактерии Yersinia pestis в образцах, взятых у блох в округе.

Чуму выявили у животных и блох еще в пяти округах штата.

Департамент напоминает, что чума вызывается бактериями, которые могут попасть в организм человека через укусы инфицированных блох или при прямом контакте с зараженными животными.

“В Колорадо мы ожидаем, что в летние месяцы у блох будет положительный результат теста на чуму. Осведомленность и меры предосторожности могут помочь предотвратить заболевание людей. Хотя люди редко заболевают чумой, мы хотим, чтобы все знали о ее симптомах. Заболевание излечимо при раннем обнаружении”, – подчеркнула заместитель государственного эпидемиолога департамента Дженнифер Хаус.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно в США регистрируется несколько случаев чумы. При обнаружении на ранней стадии она эффективно лечится современными антибиотиками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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