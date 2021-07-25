Шмыгаль анонсировал повышение эффективности работы госучреждений Украины

“Правительство одобрило стратегию реформирования государственного управления на 2022–2025 годы и план мероприятий по ее реализации. Это еще один шаг к повышению эффективности работы государственных учреждений. Основной целью стратегии является построение в Украине способного сервисного и цифрового государства, которое обеспечивает защиту интересов граждан на основе европейских стандартов и опыта”, – написал он.

По словам Шмыгаля, “принятие стратегии – это еще один важный шаг для успешного завершения реформы госуправления, которая позволит устранить имеющиеся проблемы, улучшить качество и поднять престиж должности госслужащего”.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/384276396472903

Контекст:

В июне 2016 года правительство Украины утвердило стратегию реформирования государственного управления на 2016–2020 годы, после чего Европейский союз выделил на это €104 млн.

На сайте правительства в июле 2021 года сказано, что ожидаемыми результатами проведения реформы госуправления до 2025 года являются:

обеспечение предоставления услуг высокого качества и формирования удобной административной процедуры для граждан и бизнеса;

формирование системы профессиональной и политически нейтральной публичной службы, ориентированной на защиту интересов граждан;

развитие эффективных и подотчетных гражданам государственных институтов, формирующих государственную политику и успешно ее реализующих для устойчивого развития государства.

—